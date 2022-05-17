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Песков заявил о присутствии на Украине армии PR-компаний, создающей потоки лжи

Максим Крюков
10:47 17.05.2022
По мнению пресс-секретаря, у России есть все, чтобы противостоять натиску со стороны Запада.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия столкнулась с чудовищным потоком лжи, фейков и инсценировок. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты».

«На Украину работает армия PR-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны», - сказал он.

Он также добавил, что в наше время невозможно изолировать такую огромную страну, как Россия. Ни в политическом, ни в экономическом, ни в информационном плане. У РФ, в свою очередь, есть все, чтобы противостоять натиску противника.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Россия пыталась докричаться до Запада, но ее не слушали. По его словам, Москва неоднократно приглашала договариваться западные страны о новых принципах безопасности в Европе, которые позволили бы существовать странам континента в мире.

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