Армия Армия Армия

Шойгу заявил об ухудшении ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности

13:01 24.05.2022
Запад проигнорировал предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток и неразмещении ударных вооружений вблизи российской территории, и делал все с точностью до наоборот, заявил министр обороны РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности существенно ухудшилась, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на прошедшем по видеосвязи заседании Совета министров обороны ОДКБ.

«Несмотря на усилия России, Запад не принял во внимание предложения об урегулировании ключевых для нашей безопасности вопросов - нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российской территории. Все делалось с точностью до наоборот», - сказал он.

По словам Шойгу, НАТО не просто приближается к российским границам, расширяясь и далее на Восток, Соединенные Штаты взяли курс на разрушение архитектуры безопасности, которая ранее действовала.

Министр обороны РФ заявил также, что ВС РФ продолжат проведение спецоперации на Украине, несмотря на давление со стороны западных стран.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:03 Армия
Видео
Шойгу заявил о реальной угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки
12:39 В стране и мире
В Кремле объяснили предложение кандидатуры Куренкова на пост главы МЧС РФ
11:50 В стране и мире
Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в спецоперации в Донбассе
10:33 Армия
Видео
Средства ПВО ВС РФ перехватили четыре украинских снаряда РСЗО «Смерч» под Харьковом
09:30 В стране и мире
Видео
Возрождение «Крымского Титана»: как российские саперы возвращают воду на крупнейший химзавод
Популярное
Видео
Шойгу заявил о реальной угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки
Видео
Шойгу: наступление ВС РФ на Украине замедляется, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям
Видео
МО РФ: поражен крупный украинский склад снарядов к американским гаубицам М777
Видео
Артиллерийские дуэли: ВС РФ нанесли удар по ВСУ «Ураганами» под Харьковом
Видео
Подавить огнем: кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Гиацинт-С»
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.