Шойгу заявил об ухудшении ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности

Запад проигнорировал предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток и неразмещении ударных вооружений вблизи российской территории, и делал все с точностью до наоборот, заявил министр обороны РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности существенно ухудшилась, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на прошедшем по видеосвязи заседании Совета министров обороны ОДКБ.

«Несмотря на усилия России, Запад не принял во внимание предложения об урегулировании ключевых для нашей безопасности вопросов - нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российской территории. Все делалось с точностью до наоборот», - сказал он.

По словам Шойгу, НАТО не просто приближается к российским границам, расширяясь и далее на Восток, Соединенные Штаты взяли курс на разрушение архитектуры безопасности, которая ранее действовала.

Министр обороны РФ заявил также, что ВС РФ продолжат проведение спецоперации на Украине, несмотря на давление со стороны западных стран.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов