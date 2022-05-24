Шойгу: наступление ВС РФ на Украине замедляется, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям

Глава Минобороны подчеркнул, что российские военные, в отличие от ВСУ, не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

© Видео: Минобороны России © Фото: Министерство обороны России

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе специальной военной операции по защите Донбасса наступление Вооруженных Сил РФ замедляется. По его словам, это делается сознательно, чтобы обеспечить эвакуацию мирного населения.

«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», - отметил глава военного ведомства во время заседания Совета министров обороны ОДКБ.

При этом Шойгу указал, что российские военные, в отличие от ВСУ, не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, где могут находиться обычные граждане. Глава Минобороны отметил, что выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием.

Ранее «Звезда» показала кадры стрельбы агитационными снарядами по позициям ВСУ в ЛНР. На подобных снарядах взрыватель установлен таким образом, чтобы они взрывались в воздухе. Тогда листовки, которых внутри тысяча штук, разлетятся на большое расстояние.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.