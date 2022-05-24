Шанс вернуться домой: кадры стрельбы агитационными снарядами по позициям ВСУ в ЛНР

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Сегодня у артиллеристов нестандартная задача: не уничтожить противника, а помочь донести до него информацию. В город Золотое, где ВСУ оказались зажатыми между войсками Российской Федерации и Луганской народной республики летят агитационные снаряды.

На подобных снарядах взрыватель установлен таким образом, чтобы они взрывались в воздухе. Тогда листовки, которых внутри тысяча штук, разлетятся на большое расстояние. В них содержится подробная информация о процедуре сдачи оружия и гарантии безопасности тем, кто решит добровольно сдаться.

Самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» стоит на вооружении Народной милиции ЛНР со дня основания республики, и еще ни разу не подводила луганчан. Задачи огневой поддержки выполняет исправно.

Вадим воюет в составе вооруженных сил ЛНР с первых дней. Уже и не вспомнит, сколько раз стреляло его орудие, но готов продолжать заряжать снаряды до тех пор, пока это будет необходимо.

«Мы даем последнее предупреждение укрнацистам сдаться. Либо же мы заменим снаряды на боевые, и тогда они уже не успеют написать домой прощальные письма», - отметил артиллерист НМ ЛНР.

На том же направлении, куда бьет артиллерия, работают и наши боевые вертолеты. Парами и тройками - натиск на украинские позиции в эти дни небывалый. И те военнослужащие ВСУ, что воспользуются инструкцией и сдадутся, имеют куда больше шансов вернуться домой живыми.