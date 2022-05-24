В Кремле объяснили предложение кандидатуры Куренкова на пост главы МЧС РФ

Как пояснил Дмитрий Песков, президент РФ лично знает кандидата и его личные, служебные и профессиональные качества.

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В Кремле объяснили предложение кандидатуры генерал-майора Александра Куренкова на пост главы МЧС РФ. О деталях прессе сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин принял соответствующее решение, как только счел это целесообразным, поэтому вопрос кандидатуры некоторое время оставался открытым.

Говоря же конкретно о Куренкове, Песков отметил, что глава государства хорошо знаком с его работой и считает, что он наилучшим образом будет выполнять функции главы МЧС России.

«Путин хорошо лично знает Куренкова, и его выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», - заявил представитель Кремля.

Ранее Песков подтвердил предложение назначить Куренкова, ранее работавшего в Федеральной службе охраны, главой МЧС. Информация о его возможном назначении появилась в СМИ.