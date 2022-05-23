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Песков подтвердил предложение назначить Куренкова главой МЧС

Алексей Курильченко
17:27 23.05.2022
По данным ТАСС, Куренков ранее работал в ФСО и Росгвардии.
Песков подтвердил предложение назначить Куренкова главой МЧС
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Ранее информация о возможном назначении Куренкова, который ранее работал в Федеральной службе охраны, появилась в СМИ.

«Да, это действительно так», - ответил Песков изданию «Ведомости».

По данным ТАСС, Куренков работал в ФСО и Росгвардии.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. В эти дни в регионе проходили международные учения МЧС. Министр пытался спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду. Временно исполняющим обязанности главы МЧС был назначен Александр Чуприян.

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