ВОЗ и МККК прекратили поставки жизненно важных препаратов в Донбасс
Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста остановили поставки в ДНР и ЛНР жизненно важных лекарств по гуманитарной линии, сообщает РИА Новости.
В перечень попали люди, страдающие такими заболеваниями, как диабет, ВИЧ, СПИД и туберкулез. Медики профильных учреждений республик Донбасса проинформировали по этому поводу министров здравоохранения ДНР и ЛНР.
По оценке специалистов, есть вероятность, что больные вскоре останутся без лекарств (в том числе без инсулина), необходимых им для выживания.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.
Ранее боец ЛНР рассказал корреспонденту «Звезды» Алексею Алексееву, в чем основное отличие боев в городе и на открытой местности.