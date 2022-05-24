ВОЗ и МККК прекратили поставки жизненно важных препаратов в Донбасс

По оценке специалистов, есть вероятность, что больные вскоре останутся без лекарств (в том числе без инсулина), необходимых им для выживания.

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Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста остановили поставки в ДНР и ЛНР жизненно важных лекарств по гуманитарной линии, сообщает РИА Новости.

В перечень попали люди, страдающие такими заболеваниями, как диабет, ВИЧ, СПИД и туберкулез. Медики профильных учреждений республик Донбасса проинформировали по этому поводу министров здравоохранения ДНР и ЛНР.

По оценке специалистов, есть вероятность, что больные вскоре останутся без лекарств (в том числе без инсулина), необходимых им для выживания.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.

Ранее боец ЛНР рассказал корреспонденту «Звезды» Алексею Алексееву, в чем основное отличие боев в городе и на открытой местности.