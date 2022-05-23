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В Польше сообщили о досрочном разрыве соглашения на поставки газа из РФ

Елизавета Потейчук
10:55 23.05.2022
Договоренность предусматривает, что государство может рассчитывать на импорт до 10 миллионов кубометров газа в год из России.
В Польше сообщили о досрочном разрыве соглашения на поставки газа из РФ
© Фото: Patrick Pleul, ZB, Globallookpress
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Уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения. Договоренность предусматривает, что государство может рассчитывать на импорт до 10 миллионов кубометров газа в год из России.

«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации. Того соглашения, которое называют Ямальским, которое было подписано в 1993 году. Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать», - сказал Наимский в эфире Польского радио.

Напомним, 26 апреля поставки газа из России в Польшу были приостановлены в рамках Ямальского контракта. По данным прессы, российская сторона якобы не осведомила Польшу о причинах приостановки поставок голубого топлива.

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