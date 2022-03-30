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Автоэксперт разъяснил последствия признания электросамоката транспортным средством

Елизавета Потейчук
16:12 30.03.2022
По словам специалиста, некоторые суды часто признают электросамокаты мопедами, на которые, согласно ПДД, распространяются жесткие условия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Организатор одного из движений городских самокатов в Москве Александр Нилов прокомментировал решение Верховного суда России признать электросамокаты транспортным средством. По словам специалиста, когда инициатива вступит в силу, она внесет долю «хаоса в соблюдение правил дорожного движения в России».

«Во-первых, решение в силу еще не вступило. Во-вторых, уже несколько лет у нас разные суды разных уровней признают самокаты пешеходными, другие признают электросамокаты транспортными средствами, а третьи признают электросамокаты мопедами. И в разных городах люди получают разные штрафы, лишения прав и прочие-прочие прелести», - сказал Нилов в беседе со «Звездой».

По факту данное решение сильно ничего не изменит, отметил автоэксперт. Единственное, на что стоит обратить внимание, - это формулировка в правилах дорожного движения о характеристиках мопеда. Поэтому многие владельцы и пользователи электросамокатов после того, как они попадали в какое-либо происшествие, объясняет Нилов, аргументировали, что электросамокат - это не транспортное средство и его нельзя приравнять к мопеду. Специалист подчеркнул, что правила для мопедов имеют жесткие условия, среди которых запрет двигаться по тротуару, обязательное ношение шлема и наличие прав категории «М».

«Где-то теперь самокат будет признан мопедом, ну и, соответственно, к человеку будут применены более серьезные санкции, опять же если это решение вступит в силу, потому что его еще могут опротестовать. В остальном у нас четвертый год уже не могут внести изменения в правила дорожного движения и как-то регламентировать электросамокаты. Куча предложений есть, и большинство из них достаточно здравые, но на фоне непринятия правил дорожного движения вот это решение мало что изменит. Да, хайпанули, сейчас все про это будут говорить», - считает Нилов.

Напомним, решение суда было вынесено на основании скоростей, которых могут достигать электросамокаты. В соответствии с российским законодательством, на управляющих самокатами лиц должно будет распространиться применение общих правил дорожного движения, в том числе наказаний за их нарушение.

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