Лавров раскрыл, как РФ будет встречать предложения о возобновлении отношений от Запада

Глава МИД РФ отметил, что налаживание связей с западными странами может стать актуальным, когда они «одумаются».

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При поступлении со стороны Запада каких-либо предложений о восстановлении отношений Россия крепко задумается о необходимости их принятия. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

«Если они захотят что-то предложить... серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», - отметил он на вопрос-ответ сессии в рамках проекта гимназии имени Е.М. Примакова «100 вопросов лидеру».

Как отметил глава МИД, сейчас государство занимается не просто организацией временного импортозамещения, а работает над достижением полной независимости от поставок с Запада. Это, по словам Лаврова, делается в интересах безопасности экономики и социальной сферы России.

Дипломат также указал, что время налаживания дипломатических связей между РФ и западными странами сейчас зависит от того, когда последние оставят свою «остервенелость» и примут тот факт, что Российская Федерация продолжает существовать и укрепляться. Пока же страна будет полагаться лишь на себя и надежных партнеров.