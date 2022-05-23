Подавить огнем: кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Гиацинт-С»

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Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С». Во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса расчеты самоходных установок выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы.

После каждого огневого налета и в случае обнаружения беспилотников противника незамедлительно производится смена огневой позиции. Так, батареей «Гиацинтов-С» в ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы было уничтожено подразделение 155-мм буксируемых гаубиц «М-777» производства США.

Ранее Министерство обороны России показало кадры боевой работы подразделений противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Во время несения боевого дежурства расчетом радиолокационной станции были обнаружены воздушные цели, среди которых были выпущенные ВСУ ракеты «Точка-У».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.