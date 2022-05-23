Инженерные подразделения ВС РФ проводят разминирование «Азовстали» в Мариуполе

Российские инженерные подразделения за двое суток работы уничтожили уже более сотни взрывоопасных предметов на территории завода.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Минобороны России сообщили, что инженерные подразделения Вооруженных сил РФ проводят разминирование территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Уточняется, что саперы обнаруживают и обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, которыми националисты минировали весь периметр предприятия и строения на его территории.

Более того, саперы обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющее опасность. Так, российские инженерные подразделения за двое суток работы уничтожили уже более сотни взрывоопасных предметов. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования, отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С». Батареей «Гиацинтов-С» в ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы было уничтожено подразделение 155-мм буксируемых гаубиц «М-777» производства США.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.