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В США заявили о движении страны в строну «тирании»

Елизавета Потейчук
07:19 23.05.2022
В Штатах прокомментировали инициативу Демократической партии по наделению правоохранительных органов полномочиями преследовать «внутренних террористов».
В США заявили о движении страны в строну «тирании»
© Фото: Rod Lamkey, Keystone Press Agency, Globallookpress
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США сделали еще один шаг к статусу «тирании». Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Журналист таким образом прокомментировал инициативу Демократической партии по наделению правоохранительных органов полномочиями преследовать «внутренних террористов».

«Однако мы на один шаг приблизились к тирании - притом что мы, возможно, уже живем при ней благодаря одному документу, который в палате представителей окрестили законопроектом о противодействии внутреннему терроризму», - сказал Карлсон в эфире Fox News.

По словам журналиста, суть понятия «внутренний терроризм» в документе не раскрывается. Карлсон добавил, что законопроект предоставляет право людям с оружием совершать аресты, и вместе с тем существует риск, что законом могут злоупотреблять.

Ранее стало известно, что в США использовали военные самолеты для решения проблемы с детским питанием. Представитель авиабазы Рамштайн сообщила, что в Штаты отправят первую партию молочных смесей для младенцев общим весом в 71000 фунтов.

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