В США использовали военные самолёты для решения проблемы с детским питанием

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Самолеты Военно-воздушных сил США вылетят в воскресенье, 22 мая, с авиабазы Рамштайн, чтобы доставить в Штаты груз с детской смесью.

«Самолеты ВВС США вылетят с немецкой авиабазы Рамштайн со 132 поддонами с формулой Nestlé Health Science Alfamino Infant и Alfamino Junior», - сообщает Fox Business, ссылаясь на Белый дом.

Представитель базы Сандра Арчер-Харрис сообщила, что в Штаты отправят первую партию молочных смесей для младенцев общим весом в 71000 фунтов. Всего будет доставлено примерно 1,5 миллиона бутылочек с детским питанием.

Ранее сообщалось, что американские родители столкнулись с дефицитом детского питания. Молочные смеси практически исчезли из магазинов. Ажиотаж из-за детского питания наблюдается почти в каждом супермаркете.

Нехватка детского питания возникла еще в феврале. Один из крупнейших производителей смесей отозвал из супермаркетов все свои товары. Отозванная партия оказалась настолько крупной, что другие производители не смогли оперативно заполнить пустые полки магазинов.