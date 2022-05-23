В МИД Мали заявили, что антироссийские санкции ударили по экономике бедных стран

По словам Абдулая Диопа, от продовольственного кризиса, который угрожает, в первую очередь, населению беднейших государств, могут пострадать больше людей, чем от терактов.

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Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что санкции Запада в отношении России парализовали экономическую систему. Ограничительные меры также ударили по бедным странам и усугубили глобальную экономическую ситуацию. По словам главы МИД страны, санкции могут спровоцировать продовольственный кризис.

«Сегодня мы не можем найти пшеницу на рынке, потому что Украина и Россия являются крупнейшими производителями пшеницы в мире. А в бедных странах как раз активно потребляют пшеницу. То есть бедные граждане, у которых не было достаточно денег, чтобы купить эти продукты, даже не могут их найти на рынке. Мы считаем, что это ухудшит глобальную экономическую ситуацию», - сказал Диоп в беседе с РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что от продовольственного кризиса, который угрожает, в первую очередь, населению беднейших государств, могут пострадать больше людей, чем от терактов.

«Наша страна уже столкнулась с проблемами в области безопасности: террористы убивают много людей. Но по статистике, которую нам предоставляют международные организации, проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками. Политики не уделяют этой проблеме достаточно внимания, хотя она действительно вызывает наше беспокойство», - говорит Диоп.

Министр пояснил, что большинство людей фактически будет «приговорено к смертной казни», так как их лишают доступа к продуктам питания. При этом даже поток продовольственной и гуманитарной помощи не улучшит ситуацию, подчеркнул Диоп, так как международные финансовые, экономические и торговые связи сильно нарушены.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград будет придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций против Москвы до тех пор, пока это возможно. По его словам, власти страны должны бороться за нее и придерживаться решения Совета нацбезопасности.