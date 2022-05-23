Политолог предположил, что Зеленский хочет возродить Речь Посполитую

Российский ученый выдвинул версию об истинном предназначении закона об особом статусе поляков на Украине.

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Решением предоставить гражданам Польши особый статус на территории Украины президент страны Владимир Зеленский начал распил своего государства и уже «раздает слонов соседям». Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский.

Российский ученый предположил, что европейцы сумеют правильно с бюрократической стороны оформить даже такие действия. К примеру, начать медийную кампанию, транслирующую идею о том, что подобными мерами Киев с Варшавой будто бы стараются уберечь хотя бы часть страны.

«Здравствуй, новая Речь Посполитая», - указал он в своем Telegram-канале, предсказав присоединение Украины к Польше.

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены принять закон, приравнивающий поляков к гражданам Украины. По объяснению, собственно, власть имущих, таким образом Киев отвечает на схожего действия закон о помощи украинским беженцам в Польше.