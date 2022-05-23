В ФРГ назвали Эрдогана «двойным агентом» и призвали НАТО рискнуть конфликтом с ним

Журналист из Германии обратил внимание, что, если не «положить конец шантажу» со стороны турецкого лидера, то это создаст опасный прецедент для всего военного блока.

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По мнению немецкого журналиста, Североатлантический альянс должен рискнуть конфликтом с Турцией по причине ее нежелания вступления в его состав Финляндии и Швеции. Приводится мнение, что было бы правильным не поддаваться на требования турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Журналист пишет, что Анкара «хочет чего-то взамен»: снятия ограничений на поставки оружия, а также «экстрадиции в Турцию сторонников запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) и исламистской секты Гюлена». Об этом написал журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп.

«НАТО поступила бы правильно, если бы не поддалась призывам Эрдогана. Ограничения на экспорт оружия в Турцию не являются актом самоуправства. В последние годы правительство Эрдогана вело войну против сирийского ответвления РПК в нарушение международного права и превратило такие города, как Джизре, в руины на юго-востоке Турции», - опубликовано его мнение в Der Spiegel.

Попп добавил, что «в последние годы Эрдоган вел себя как двойной агент». Турция, по его словам, являясь членом НАТО, приобретала вооружение у России и намеревалась развязать войну против партнера по НАТО Греции. Также Попп обратил внимание, что, если не «положить конец шантажу» со стороны турецкого лидера, то это создаст опасный прецедент для всего военного блока.

«НАТО не должна допустить, чтобы альянс превратился в место, где шантажируют. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом», - подытожил немецкий журналист.

Ранее турецкий президент Эрдоган заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своем намерении сказать «нет» членству в организации Швеции и Финляндии. Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что «мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды» и «будем продолжать наш путь в этом же направлении».