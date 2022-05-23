В КНДР число инфицированных с симптомами лихорадки возросло до 2,8 млн

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По сообщениям СМИ, в КНДР число новых инфицированных с симптомами лихорадки за минувшие сутки составило 167 650 человек. Отмечается, что суммарное количество инфицированных с конца апреля приблизилось к 2,81 миллионам человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап», порядка 2,33 миллиона жителей (82,9%) из общего числа заболевших выздоровели, еще 479 тысяч проходят лечение. За минувшие сутки один человек умер. Суммарное число летальных исходов составляет 68 случаев.

Также отмечается, что второй день подряд суточный прирост лиц с высокой температурой составляет менее 200 тысяч.

Ранее российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора рассказал «Звезде» о том, как справляются с эпидемией власти Северной Кореи. Он отметил, что самые жесткие ограничения действуют как раз в столице. Он добавил, что большинство учреждений находятся «на жестком локдауне».

Также по словам дипломата, Россия предложила северокорейским коллегам помощь в преодолении эпидемии. В частности, российская сторона готова предоставить КНДР тест-системы, лекарства и направить специалистов.