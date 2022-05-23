В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В КНДР число инфицированных с симптомами лихорадки возросло до 2,8 млн

Марина Крижановская
05:16 23.05.2022
Отмечается, что выздоровели порядка 2,33 миллиона жителей из общего числа заболевших.
В КНДР число инфицированных с симптомами лихорадки возросло до 2,8 млн
© Фото: Lee Jae-Won AFLO Globallookpress
Читайте нас на:

По сообщениям СМИ, в КНДР число новых инфицированных с симптомами лихорадки за минувшие сутки составило 167 650 человек. Отмечается, что суммарное количество инфицированных с конца апреля приблизилось к 2,81 миллионам человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап», порядка 2,33 миллиона жителей (82,9%) из общего числа заболевших выздоровели, еще 479 тысяч проходят лечение. За минувшие сутки один человек умер. Суммарное число летальных исходов составляет 68 случаев.

Также отмечается, что второй день подряд суточный прирост лиц с высокой температурой составляет менее 200 тысяч.

Ранее российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора рассказал «Звезде» о том, как справляются с эпидемией власти Северной Кореи. Он отметил, что самые жесткие ограничения действуют как раз в столице. Он добавил, что большинство учреждений находятся «на жестком локдауне».

Также по словам дипломата, Россия предложила северокорейским коллегам помощь в преодолении эпидемии. В частности, российская сторона готова предоставить КНДР тест-системы, лекарства и направить специалистов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:50 В стране и мире
У берегов Филиппин загорелось судно со 124 пассажирами: семеро погибли
04:17 В стране и мире
В Европарламенте назвали санкции против РФ лицемерием и предложили ввести их против США
03:38 В стране и мире
В Норвегии ответили на призыв польских властей поделиться доходами с Украиной
02:57 Армия
Видео
Покорители неба: курсанты-летчики приступили к завершающим полетам на транспортных самолетах в Екатеринбурге
02:17 В стране и мире
Пашинян и Алиев в Брюсселе договорились о начале работы комиссии по делимитации границы
Популярное
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Видео
Как проходил первый испытательный пуск «Сармата»: новые кадры с космодрома Плесецк
Видео
Из чего создают «Сармат»: кадры с производства МБР
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.