Посол РФ в КНДР рассказал о ситуации с ростом заболевших COVID-19 в стране

Сейчас в Северной Корее продолжают работать экипированные передвижные отряды по обслуживанию местного населения.

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В Северной Корее число заболевших коронавирусом выросло еще на 260 тысяч человек и достигло двух миллионов.

Больше половины из них уже выздоровели, 63 пациента умерли. Как считают в Сеуле, изначально инфекция проникла в КНДР из Китая, но массовое распространение получила в конце апреля после парада в честь вооруженных сил. На мероприятие съехались делегации со всей страны, а затем вернулись в свои провинции.

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора рассказал «Звезде» о том, как справляются с эпидемией власти КНДР. Он отметил, что самые жесткие ограничения действуют как раз в столице.

«Работают соответствующим образом экипированные передвижные отряды по обслуживанию населения. Развозят овощи. Жители могут выйти во двор, вынести мусор например, дойти до ближайшей аптеки или магазина, но не более того. Большинство учреждений находится на жестком локдауне в Пхеньяне», - рассказал посол.

По его словам, Россия предложила корейским коллегам помощь в преодолении эпидемии, Москва готова предоставить КНДР тест-системы, лекарства, а также направить специалистов.

За последние сутки в КНДР зарегистрировали более 230 тысяч новых случаев «лихорадки». Об этом заявило Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).

При этом глава КНДР заявил о столкновении страны с крупнейшим потрясением с момента основания. Ким Чен Ын отметил, что серьезный вызов представляет распространившееся в стране инфекционное заболевание.