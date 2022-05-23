В Европарламенте назвали санкции против РФ лицемерием и предложили ввести их против США

Депутат от Хорватии указал на то, что должно последовать эмбарго на энергоносители из США ввиду количества военных конфликтов, в которых Штаты участвовали.

© Фото: pixabay.com

Депутат от Хорватии в Европарламенте Мислав Колакушич заявил, что Европейскому союзу следовало бы ввести санкции в отношении Соединенных Штатов. По его мнению, ввиду количества военных конфликтов, в которых участвовали США, также должно последовать эмбарго на энергоносители из этой страны.

Колакушич призвал ввести санкции и в отношении Королевства Саудовской Аравии, «которое более семи лет разжигает войну в Йемене». С данными заявлениями депутат выступил на одном из заседаний Европарламента.

«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», - приводит его слова РИА Новости.

Говоря о санкциях против России, хорватский евродепутат назвал их «невероятной ложью» и «лицемерием». Он добавил, что в первую очередь от разрыва экономических связей с Россией страдают сами же европейцы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил последствия антироссийских санкций с действием атомной бомбы. Он отметил, что Будапешт не согласен с Брюсселем по поводу введения «неразумных и неприемлемых мер» в адрес России, которые приведут к росту цен, голоду и массовой миграции.