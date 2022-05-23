В Норвегии ответили на призыв польских властей поделиться доходами с Украиной

Так, государственный секретарь Эйвинд Вад Петерссон отметил, что на экономику Норвегии и ее потребителей оказал влияние рост цен на электроэнергию и бензин.

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В Норвегии ответили на выпад со стороны Польши о необходимости делиться своими доходами с Украиной. Отмечено, что, несмотря на рост прибыли от нефтяного экспорта, экономика Норвегии подверглась последствиям падения фондового рынка. С данным заявлением выступил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

Петерссон пояснил, что на норвежскую экономику и ее потребителей оказал влияние рост цен на электроэнергию и бензин. Его слова приводит издание Aftenposten.

Госсекретарь Петерссон поспешил заверить, что помощь Украине все-таки будет оказана.

«Норвегия внесла значительный вклад в поддержку Украины, и мы будем вносить еще больший вклад», - приводит его слова издание.

Немногим ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что прибыль от энергоносителей на фоне роста цен на них увеличилась, и Норвегия должна «немедленно поделиться» с Украиной. По его словам, доходы скандинавской страны от экспорта нефти и газа превысят 100 миллиардов евро.