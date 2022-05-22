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Польша предложила Норвегии поделиться с Украиной доходами от экспорта нефти и газа

Максим Крюков
20:00 22.05.2022
Данное заявление Матеуша Моравецкого вызвало насмешки со стороны польских политиков.
Польша предложила Норвегии поделиться с Украиной доходами от экспорта нефти и газа
© Фото: Joel Angel Juarez ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Норвегии следует поделиться с Украиной своими доходами от экспорта нефти и газа, которые, по словам политика, превысят сто миллиардов евро. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с польской молодежью.

«Дорогие норвежские друзья, это несправедливо», - передают его слова РИА Новости.

Моравецкий подчеркнул, что прибыль от энергоносителей на фоне роста цен на них увеличилась, и Норвегия должна «немедленно поделиться». Данные высказывания премьера Польши вызвали иронию и насмешки со стороны ряда польских политиков.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил наделить граждан Польши особым правовым статусом на Украине. Речь идет о документе, который фактически приравняет поляков к гражданам Украины. Подобный закон о помощи украинским беженцам действует в Польше.

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