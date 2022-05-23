Страны Запада договорились модернизировать украинскую армию

В виртуальной встрече под председательством главы Пентагона участвовали представители 44 государств, НАТО и ЕС, а также Резников и представители спецслужб Украины.

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Страны Запада на заседании контактной группы договорились модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

«На втором онлайн-заседании контактной группы коллега (министр обороны Украины - ред.) Алексей Резников представил обновленную информацию по ситуации на Украине... Мы договорились активизировать нашу военную помощь и модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе», - цитирует РИА Новости министра.

В виртуальной встрече под председательством главы Пентагона Ллойда Остина участвовали представители 44 государств, НАТО и Европейского Союза, а также Резников и представители спецслужб Украины.

Ранее журналистка из Нидерландов побывала на Каховской ГЭС в Херсонской области и обвинила средства массовой информации Запада во лжи. Представительница прессы из Нидерландов своими глазами убедилась в том, что гидроэлектростанция функционирует, а водоканал вновь выполняют функцию снабжения.