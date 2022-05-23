В Центробанке назвали фейком информацию о введении ограничений на снятие наличных

Сообщается, что в России не наблюдается проблем с доступностью наличных рублей.

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Банк России назвал фейковой информацию о том, что в ближайшее время в стране якобы ограничат снятие наличных денег. Сообщения об этом появились накануне в различных Telegram-каналах.

«Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты. Читайте не мутных анонимов, а официальные источники», - сообщается в Telegram-канале ЦБ.

Ранее Центральный банк России опроверг информацию в СМИ о покупке иностранной валюты у экспортеров через посредников для сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления.