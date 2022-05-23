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Пашинян и Алиев в Брюсселе договорились о начале работы комиссии по делимитации границы

Марина Крижановская
02:17 23.05.2022
В частности, достигнута договоренность о начале работы комиссии  по определению общего положения и направления государственных границ между Арменией и Азербайджаном.
Пашинян и Алиев в Брюсселе договорились о начале работы комиссии по делимитации границы
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости
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В результате трехсторонней встречи между представителями Армении, Азербайджана и Евросовета была достигнута договоренность о начале работы комиссии по делимитации границ между двумя кавказскими государствами.

Так, в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель договорились о начале работы комиссии  по определению общего положения и направления государственных границ между Арменией и Азербайджаном.

«В результате обсуждений достигнута договоренность по дальнейшему процессу работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, старту работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы», - приводит РИА Новости информацию по прошедшей встрече.

Ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян проведут переговоры в Брюсселе по мирному соглашению. Отмечено, что данная встреча будет проходить на фоне акций протеста в Армении, поводом для которых стало высказывание Пашиняна «снизить градус ожиданий» по мирному соглашению.

Приводилась информация, что оппозиция трактовала эту фразу как риск «сдать» Карабах Азербайджану, однако власти республики исключают такое развитие.

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