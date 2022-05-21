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Алиев и Пашинян проведут переговоры в Брюсселе по мирному соглашению

Максим Крюков
12:21 21.05.2022
Обе стороны уже подготовили соответствующие предложения о начале соглашения.
Алиев и Пашинян проведут переговоры в Брюсселе по мирному соглашению
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Брюсселе 22 мая. Главной темой переговоров станет обсуждение соглашения о мире. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Повестка следующая: предложенные Арменией и Азербайджаном пункты для урегулирования отношений или начала мирных переговоров, вопросы возвращения пленных и выяснения судеб без вести пропавших лиц, вопросы разблокирования региональных коммуникаций, вопросы начала работы двусторонней комиссии по делимитации и безопасности границ», - сказал он в интервью агентству Armenpress.

Сообщается, что данная встреча состоится на фоне акций протеста в Армении, поводом для которых стало высказывание Пашиняна «снизить градус ожиданий» по мирному соглашению. Оппозиция трактовала эту фразу как риск «сдать» Карабах Азербайджану, однако власти республики исключают такое развитие.

Ранее сообщалось, что Россия готова помочь Армении и Азербайджану заключить мирный договор. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отмечал, что РФ готова оказывать содействие в той работе, которая сейчас развернулась между Ереваном и Баку.

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