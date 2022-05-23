Армия Армия Армия

Отряды разминирования ВС РФ и МЧС обезвредили почти 10 тысяч взрывоопасных предметов на территории ЛДНР

21:59 23.05.2022
Всего проверено почти 10 километров дорог и проверено более 1 600 га территорий республик.
Отряды разминирования ВС РФ и МЧС обезвредили почти 10 тысяч взрывоопасных предметов на территории ЛДНР
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России в ходе выполнения задач по очистке территорий Донецкой и Луганской народных республик проверили уже 1 623,21 гектаров от взрывоопасных предметов. Об этом на брифинге заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1 623,21 га (в том числе за сутки – 0,03 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 9 364 взрывоопасных предмета, из них за сутки - 12», - заявил Мизинцев.

Ранее стал известно, что операции по разминированию начались на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Саперы Минобороны России и Донецкой Народной Республики уже ведут поиск минных заграждений.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:35 Армия
МО РФ: неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка в Путивле Сумской области
21:12 В стране и мире
Эрдоган заявил, что Турция на станет ввязываться в «шоу по Украине»
20:11 В стране и мире
На части «зеленой» ветки метро Москвы остановлено движение из-за человека на пути
19:42 В стране и мире
Видео
В ДНР сообщили о подготовке ВСУ провокационного обстрела Авдеевки
18:12 Спорт
Первый теннисист отказался выступать на Уимблдоне из-за лишения турнира рейтинговых очков
Популярное
Видео
Подавить огнем: кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Гиацинт-С»
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Видео
Как проходил первый испытательный пуск «Сармата»: новые кадры с космодрома Плесецк
Видео
Из чего создают «Сармат»: кадры с производства МБР
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.