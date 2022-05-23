Отряды разминирования ВС РФ и МЧС обезвредили почти 10 тысяч взрывоопасных предметов на территории ЛДНР

Всего проверено почти 10 километров дорог и проверено более 1 600 га территорий республик.

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Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России в ходе выполнения задач по очистке территорий Донецкой и Луганской народных республик проверили уже 1 623,21 гектаров от взрывоопасных предметов. Об этом на брифинге заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1 623,21 га (в том числе за сутки – 0,03 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 9 364 взрывоопасных предмета, из них за сутки - 12», - заявил Мизинцев.

Ранее стал известно, что операции по разминированию начались на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Саперы Минобороны России и Донецкой Народной Республики уже ведут поиск минных заграждений.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов