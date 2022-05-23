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МО РФ: националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Горском ЛНР

21:42 23.05.2022
Согласно заявлению МО РФ, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются националистами.
МО РФ: националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Горском ЛНР
© Фото: Louai Barakat Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинские националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Горском Луганской Народной Республики. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Горском Луганской Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении более 230 украинских националистов за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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