Армия МО РФ: националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Горском ЛНР Согласно заявлению МО РФ, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются националистами. © Фото: Louai Barakat Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Украинские националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Горском Луганской Народной Республики. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Горском Луганской Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», - заявил представитель МО РФ. Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении более 230 украинских националистов за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России. Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика