Минобороны: ВСУ создали огневые позиции в школах Одессы

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Вооруженные силы Украины создали огневые позиции в школах Одессы. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Одессе в зданиях школ № 14 (ул. Крымская, д. 56А) и 71 (ул. Паустовского, д. 17А) созданы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о том, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили еще 578 районов сосредоточения украинских войск. Также, как отметили в российском военном ведомстве, ракетные войска и артиллерия поразили 73 украинских пункта управления и 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов