МО РФ: боевики ВСУ ради провокации обстреляли из артиллерийских орудий жилые дома в Николаевке

В населенном пункте Николаевка Луганской народной республики киевским режимом проведена очередная изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью. Боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненые среди мирного населения, сообщил на брифинге сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Михаил Мизинцев.

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