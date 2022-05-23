Путин утвердил поручения по развитию Арктической зоны РФ

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Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам совещания по развитию Арктической зоны РФ. Правительству поручено провести мероприятия по обеспечению граждан РФ на территории региона и организации завоза туда продуктов.

«Предусмотреть в рамках реализации комплексной государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" мероприятия, направленные на обеспечение граждан, проживающих на территории Арктической зоны Российской Федерации, объектами социальной инфраструктуры, а также источники финансирования таких мероприятий», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Для обеспечения перевозки грузов поручено разработать и утвердить план развития Северного морского пути и ледокольного флота с учетом объемов грузопотока. Также поручено обеспечить работы по строительству железнодорожного Северного широтного хода и ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс».

Ранее Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу обеспечить комплексную модернизацию военных городков Мурманской области до 2024 года. Президент добавил, что эта работа должна быть продолжена и в других арктических регионах при содействии и участии их глав.