Путин поручил Шойгу обеспечить комплексную модернизацию военных городков Мурманской области

Согласно словам президента России Владимира Путина, эта модернизация должна пройти в срок до 2024 года.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу обеспечить комплексную модернизацию военных городков Мурманской области до 2024 года.

«О предложении, связанном с развитием жилищной и социальной структуры ЗАТО арктической зоны. Другими словами, военных городков и баз, где проживают наши военнослужащие и семьи, дети их. Прошу Правительство и министра обороны взять этот вопрос на контроль. В том числе, в срок до 2024 года обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры, энергетических и социальных объектов ЗАТО Мурманской области, основного района базирования Северного флота», - сказал президент, закрывая совещание по вопросам развития Арктической зоны России.

Владимир Путин добавил, что эта работа должна быть продолжена и в других арктических регионах при содействии и участии их глав.

Путин отдельно подчеркнул, что, наряду со строительством и модернизацией объектов социальной инфраструктуры вроде детсадов, школ, медицинских и культурных учреждений, необходимо уделять внимание созданию там новых рабочих мест. По словам президента, эта задача напрямую связана с благополучием семей военнослужащих России.

Ранее Владимир Путин заявил, что Северный широтный ход позволит разгрузить БАМ и Транссиб.