Путин поручил Шойгу обеспечить комплексную модернизацию военных городков Мурманской области
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу обеспечить комплексную модернизацию военных городков Мурманской области до 2024 года.
«О предложении, связанном с развитием жилищной и социальной структуры ЗАТО арктической зоны. Другими словами, военных городков и баз, где проживают наши военнослужащие и семьи, дети их. Прошу Правительство и министра обороны взять этот вопрос на контроль. В том числе, в срок до 2024 года обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры, энергетических и социальных объектов ЗАТО Мурманской области, основного района базирования Северного флота», - сказал президент, закрывая совещание по вопросам развития Арктической зоны России.
Владимир Путин добавил, что эта работа должна быть продолжена и в других арктических регионах при содействии и участии их глав.
Путин отдельно подчеркнул, что, наряду со строительством и модернизацией объектов социальной инфраструктуры вроде детсадов, школ, медицинских и культурных учреждений, необходимо уделять внимание созданию там новых рабочих мест. По словам президента, эта задача напрямую связана с благополучием семей военнослужащих России.
Ранее Владимир Путин заявил, что Северный широтный ход позволит разгрузить БАМ и Транссиб.