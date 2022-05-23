Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощены

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Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель указал на истощение военных запасов европейского сообщества в связи с ситуацией вокруг Украины. Данную ситуацию он назвал недостатком обороны Евросоюза.

Также Боррель подчеркнул, что сложившаяся ситуация дополняет «прошлые сокращения бюджета и недофинансирования». Об этом он выразил мнение в своей статье для Европейской службы внешних связей.

«Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков», - написал Боррель.

Он добавил, что сложившейся на Украине ситуации якобы можно было избежать.

Вместе с тем, в опубликованном материале он размышляет о необходимости создания для Евросоюза объединенных вооруженных сил. Обосновывая это предложение, Боррель обращает внимание на сложившуюся ситуацию в европейском регионе с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса.