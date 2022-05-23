В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ДНР сообщили о подготовке ВСУ провокационного обстрела Авдеевки

Алексей Курильченко
19:42 23.05.2022
По данным разведки ДНР, удары будут нанесены по объектам гражданской инфраструктуры.
© Видео: Telegram, Народная милиция ДНР © Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что Вооруженные силы Украины готовятся совершить артобстрел города Авдеевка. Приоритетной целью могут стать объекты гражданской инфраструктуры. При этом Киев планирует обвинить в обстрелах военнослужащих НМ ДНР.

«По информации нашей разведки украинские нацисты с целью обвинения Народной милиции ДНР в обстрелах подконтрольных ВСУ населенных пунктов, планируют нанести артиллерийский удар по Авдеевке. Обстрелу подвергнутся объекты гражданской инфраструктуры. Ни по одному объекту ВСУ огонь вестись не будет», - сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Жителей города призвали не покидать убежища во время обстрела и не выходить из домов без необходимости.

Ранее участник специальной военной операции рассказал корреспонденту «Звезды», как украинские военные оставили свои позиции под Авдеевкой. По словам военнослужащего, когда его отряд зашел на позиции противника, на месте оставались только убитые и раненые, «живого боя» не было.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:11 В стране и мире
На части «зеленой» ветки метро Москвы остановлено движение из-за человека на пути
19:42 В стране и мире
Видео
В ДНР сообщили о подготовке ВСУ провокационного обстрела Авдеевки
18:12 Спорт
Первый теннисист отказался выступать на Уимблдоне из-за лишения турнира рейтинговых очков
17:16 В стране и мире
Делегация Китая в Давосе покинула зал после выступления Зеленского
16:18 В стране и мире
Видео
Суд отклонил апелляцию Рашкина по делу о незаконной охоте
Популярное
Видео
Подавить огнем: кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Гиацинт-С»
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Видео
Как проходил первый испытательный пуск «Сармата»: новые кадры с космодрома Плесецк
Видео
Из чего создают «Сармат»: кадры с производства МБР
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.