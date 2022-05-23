В ДНР сообщили о подготовке ВСУ провокационного обстрела Авдеевки

По данным разведки ДНР, удары будут нанесены по объектам гражданской инфраструктуры.

© Видео: Telegram, Народная милиция ДНР © Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что Вооруженные силы Украины готовятся совершить артобстрел города Авдеевка. Приоритетной целью могут стать объекты гражданской инфраструктуры. При этом Киев планирует обвинить в обстрелах военнослужащих НМ ДНР.

«По информации нашей разведки украинские нацисты с целью обвинения Народной милиции ДНР в обстрелах подконтрольных ВСУ населенных пунктов, планируют нанести артиллерийский удар по Авдеевке. Обстрелу подвергнутся объекты гражданской инфраструктуры. Ни по одному объекту ВСУ огонь вестись не будет», - сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Жителей города призвали не покидать убежища во время обстрела и не выходить из домов без необходимости.

Ранее участник специальной военной операции рассказал корреспонденту «Звезды», как украинские военные оставили свои позиции под Авдеевкой. По словам военнослужащего, когда его отряд зашел на позиции противника, на месте оставались только убитые и раненые, «живого боя» не было.