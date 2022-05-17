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«Пятки сверкали»: участник спецоперации рассказал, как противник оставил позиции под Авдеевкой

Владислав Кустов
17:10 17.05.2022
Убегая, противник оставил имущество, боеприпасы и часть вооружения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Участник специальной военной операции рассказал корреспонденту «Звезды» Владиславу Кустову, как украинские военные оставили свои позиции под Авдеевкой.

«На данных позициях боев как таковых не было, противник отошел уж. Была артотработка. Плотным артиллерийским огнем был выбит враг с этих позиций», - сказал военнослужащий НМ ДНР Василий.

По словам военнослужащего, когда его отряд зашел на позиции противника, на месте оставались только убитые и раненые, «живого боя» не было.

«Пятки сверкали, побросали все, имущество, боеприпасы. Пооставляли, частично вооружение было оставлено. То есть убегали очень быстро», - добавил боец.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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