В Британии выявили 36 новых случаев оспы обезьян

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Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выявило 36 новых случаев заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«UKHSA подтвердило 36 новых случаев оспы обезьян в Великобритании. Таким образом, общее число случаев достигло 56», - сообщил телеканал.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Российской Федерации есть значительная иммунная прослойка, необходимая, чтобы купировать распространение оспы обезьян. Как сообщило ведомство, иммунная прослойка имеется благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы.

До этого Всемирная организация здравоохранения сообщила о 92 случаях заражения оспой обезьян в мире. Сообщалось, что случаи заболевания были выявлены в 12 странах мира, в том числе в Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, Канаде и США.