Пашинян подписал указ о создании комиссии по делимитации границ с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о создании комиссии по делимитации и безопасности границ с Азербайджаном. Главой комиссии назначен вице-премьер Мгер Григорян.

«Принимая в основу статью 7 закона "О деятельности правительства", сформировать комиссию по делимитации государственной границы и безопасности границы с Азербайджаном. Утвердить состав комиссии», - говорится в тексте указа на сайте кабмина Армении.

Также в состав комиссии войдут замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, замминистра обороны Арман Саргсян, замминистра юстиции Григор Минасян, замминистра территориального управления и инфраструктуры Ованес Арутюнян и представители других ведомств.

Ранее в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель договорились о начале работы комиссии по определению общего положения и направления государственных границ между Арменией и Азербайджаном.