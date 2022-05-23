Кудрин заявил о перестройке российской экономики за два года

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики с учетом новых вызовов может занять от полутора до двух лет. Он отметил, что за это время может произойти снижение ВВП.

«Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать, - это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным... Масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления некоторых санкций в силу. Поэтому эти полтора-два года - это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов. Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции», - сказал Кудрин на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

При этом более глубокая перестройка российской экономики может занять от пяти до десяти лет. При этом глубина экономического спада в первые годы перестройки может зависеть от множества факторов, в том числе и ситуации в мировой экономике.

Ранее Кудрин спрогнозировал очень сложную ситуацию для России в ближайшую пару лет. Согласно оценке Минэкономразвития, падение российской экономики по итогам текущего года, по предварительным прогнозам, составит 8,8%, а по более консервативному сценарию - 12,4%.