Кудрин спрогнозировал для России очень сложную ситуацию на ближайшие два года

Текущий кризис будет больше, чем кризис 2009 года или пандемийный кризис, отметил он.

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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал очень сложную ситуацию для России в ближайшую пару лет.

«Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора-два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы», - сказал он, выступая на заседании Президиума Совета законодателей.

Согласно оценке Минэкономразвития, падение российской экономики по итогам текущего года, по предварительным прогнозам, составит 8,8%, а по более консервативному сценарию - 12,4%.

По словам Кудрина, кризис, который переживает наша страна сейчас, будет сильнее, чем кризис 2009 года или кризис во время пандемии COVID-19.

Глава Счетной палаты дал прогноз по инфляции в России. Он заявил, что согласно предварительным оценкам, по базовому прогнозу, в текущем году она достигнет 20,7%, а в следующем году превысит 6%.