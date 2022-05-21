В Херсонскую область провели интернет из Крыма

Как сообщил депутат ГД, в регион был протянут оптоволоконный интернет-кабель.

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В Херсонскую область с территории республики Крым был проведен интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Государственной думы России Игоря Кастюкевича, который занимается курированием российской гуманитарной миссии в регионе.

«Оптоволокно в Херсонскую область уже протянули из Крыма», - рассказал он.

Ранее стало известно, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в Херсоне, где осмотрел инфраструктуру города вместе с главой Крымской республики Сергеем Аксеновым и руководителем военно-гражданской администрации города Владимиром Сальдо.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития Херсона и области.