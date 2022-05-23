Грохот гранатометов и стрекот автоматов: в Сибири завершился этап конкурса «Отличники войсковой разведки»

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На полигоне Кольцово под Новосибирском завершился первый этап Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2022».

«Всего несколько секунд есть у гранатометчика, чтобы определить, с какой скоростью, и в какую сторону движется мишень, и учесть поправку на ветер», - сказала корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

Первый этап соревнований длился два дня. Он начался на танкодроме, где механики-водители демонстрировали мастерство вождения БМП-2 по маршруту длинной свыше пяти километров. Также команды выполняли нормативы по боевой подготовке, в частности по тактической подготовке, РХБЗ, инженерной подготовке.

Кроме того, бойцы соревновались в метании ножей, пехотных лопаток и учебных ручных гранат. Военнослужащие выполнили стрельбы из автомата Калашникова (АК-74, АК-12), ручного пулемета Калашникова (РПК-74), пистолета Макарова (ПМ), снайперской винтовки Драгунова (СВД) и ручного гранатомета (РПГ).

В зависимости от оружия расстояние до мишеней составляло от 15 до 450 метров.

АК-12 - автомат 5,45-мм калибра производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов