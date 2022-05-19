Борьба четырех команд: в Новосибирске стартует всеармейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки»

За право представлять Россию на международном конкурсе в этом году борются представители трех военных округов и Новосибирского высшего военного командного училища.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На плацу Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) состоялось торжественное открытие Всеармейского этапа международных соревнований «Отличники войсковой разведки - 2022».

За право представлять Россию на международном конкурсе в этом году борются четыре команды - это представители трех военных округов и Новосибирского высшего военного командного училища.

Церемония открытия началась с поднятия флага игр. На торжественном митинге к разведчикам обратился главный судья соревнований генерал-майор Алексей Белоусов. Он обратил внимание, что конкурс проводится в восьмой раз, его победители смогут представить ВС РФ на заключительном этапе соревнований.

Впервые за всю историю конкурса команды прямо с торжественного открытия отправятся на полигон для того, чтобы приступить к выполнению первой боевой задачи. Все этапы соревнований пройдут на полигоне в Кольцово.

Напомним, что в прошлом году в международном этапе конкурса Отличники войсковой разведки» победу одержали российские военнослужащие.