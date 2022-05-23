Песков назвал оголтелым решение Варшавы разорвать газовый контракт с РФ

По словам пресс-секретаря президента, в настоящее время вряд ли возможно утверждать о каких-либо договорных отношениях, так как Польша «давно отказалась платить за газ».

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Польша занимает оголтелую позицию на грани сумасшествия в отношении России. В связи с этим прогнозировать ситуацию с транзитом российского газа по трубопроводу «Ямал - Европа» вряд ли возможно. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что будет дальше - сейчас вряд ли кто-то возьмется прогнозировать, потому что это просто невозможно. Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», - сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в настоящее время вряд ли возможно утверждать о каких-либо договорных отношениях, так как Польша «давно отказалась платить за газ». При этом страна продолжает косвенно получать голубое топливо, «покупая его дороже с другой стороны по известной схеме байпасов».

Ранее уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения.