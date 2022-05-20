В Минпромторге заявили, что в российском McDonald's могут сохранить старую рецептуру блюд

Сегодня Минпромторг предложил россиянам придумать название для нового фастфуда. Интернет-пользователи оставили под публикацией ведомства в Telegram уже более двух тысяч комментариев с идеями для бренда.

© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Рецептура блюд McDonald's может остаться прежней в сети ресторанов быстрого питания, которые начнут работать под новым названием после продажи российского бизнеса компании, заявил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Когда к нам обратится новый владелец с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать, что необходимо, чтобы эта система с новым названием, но со старой рецептурой, всем известной и любимой многими потребителями, эффективно работала», - сказал Евтухов.

Ранее, 16 мая, компания McDonald's объявила, что окончательно покидает российский рынок. Впоследствии стало известно, что McDonald’s продаст свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору.

Сегодня Минпромторг в своем Telegram-канале предложил россиянам придумать название для нового фастфуда. Интернет-пользователи оставили под публикацией ведомства уже более двух тысяч комментариев с идеями для бренда.