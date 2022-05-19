Володин назвал главных виновников кризисов во всем мире

Вводя незаконные санкции против России, недружественные государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие, заявил спикер ГД.

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США, Канада и Швейцария возглавили список недружественных стран, которые стали главными виновниками надвигающихся кризисов во всем мире, своими действиями в отношении Москвы, а именно санкциями, они спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Такое мнение выразил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Спикер ГД заявил, что Вашингтон стал лидером по количеству рестрикций, введенных против РФ (1 983), далее следует Оттава (1 402), на третьем месте - Берн (1 361).

«Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире», - заявил он в своем Telegram-канале.

Накануне секретарь СБ России Николай Патрушев подчеркнул, что политика санкций в отношении России привела к тому, что социально-экономическая обстановка по всему миру была дестабилизирована и многие страны столкнулись с угрозой голода.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цели - защитить Луганскую и Донецкую народные республики, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран осудили действия России и ввели против нее санкции.