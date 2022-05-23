В Кремле заявили, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна через Польшу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, когда со стороны Польши идут железнодорожные эшелоны с вооружениями, никто не мешает на них же вывозить зерно на обратном пути.

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Россия не препятствует вывозу украинского зерна через Польшу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская сторона всегда была достаточно надежным экспортером зерна. Украина была достаточно надежным экспортером зерна. Российская сторона совершенно не мешает Украине по железной дороге вывозить зерно», - заявил Песков журналистам.

Он добавил, что, когда со стороны Польши идут железнодорожные эшелоны с вооружениями, никто не мешает на них же вывозить зерно на обратном пути.

Тем временем в Минобороны России рассказали о боевых успехах оперативно-тактической и армейской авиации - согласно словам официального представителям МО РФ Игоря Конашенкова, их усилиями за сутки уничтожены более 230 украинских националистов.