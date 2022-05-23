Музыканты из Италии отказались играть на конкурсе из-за отстранения скрипачек из РФ
Музыканты итальянского оркестра FVG отказались выступать на Международном конкурсе скрипачей имени Родолфо Липицера Lipizer. Данный бойкот последовал за отстранением трех скрипачек из России. Россиянки были отстранены из-за ситуации вокруг Украины.
Так, руководитель коллектива Паоло Петициоль отметил, что культура призвана объединять людей, но не сеять между ними вражду. Петициоль подчеркнул, что политика не имеет права вмешиваться в сферу культуры. Информацию приводит Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на издание Friuli Sera.
Сообщается, что мэр итальянского города Гориции, в котором пройдет международный конкурс, также выразил протест в отношении решения его организаторов. Так, он направил письмо с просьбой отменить данное мероприятие, но в ответ получил отказ.
Ранее, 20 мая, стало известно о том, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили турнир Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских теннисистов.
В организации заявили, что решение Уимблдона запретить спортсменам участвовать в соревнованиях в Великобритании этим летом подрывает рейтинговую систему организации и противоречит соглашению о ранжировании.
В свою очередь организаторы Уимблдонского турнира выразили сожаление о решении ATP и WTA не начислять рейтинговые очки спортсменам-участникам турнира 2022 года.