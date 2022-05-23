Музыканты из Италии отказались играть на конкурсе из-за отстранения скрипачек из РФ

Также руководитель коллектива Паоло Петициоль отметил, что культура призвана объединять людей, но не сеять между ними вражду.

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Музыканты итальянского оркестра FVG отказались выступать на Международном конкурсе скрипачей имени Родолфо Липицера Lipizer. Данный бойкот последовал за отстранением трех скрипачек из России. Россиянки были отстранены из-за ситуации вокруг Украины.

Так, руководитель коллектива Паоло Петициоль отметил, что культура призвана объединять людей, но не сеять между ними вражду. Петициоль подчеркнул, что политика не имеет права вмешиваться в сферу культуры. Информацию приводит Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на издание Friuli Sera.

Сообщается, что мэр итальянского города Гориции, в котором пройдет международный конкурс, также выразил протест в отношении решения его организаторов. Так, он направил письмо с просьбой отменить данное мероприятие, но в ответ получил отказ.

Ранее, 20 мая, стало известно о том, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили турнир Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских теннисистов.

В организации заявили, что решение Уимблдона запретить спортсменам участвовать в соревнованиях в Великобритании этим летом подрывает рейтинговую систему организации и противоречит соглашению о ранжировании.

В свою очередь организаторы Уимблдонского турнира выразили сожаление о решении ATP и WTA не начислять рейтинговые очки спортсменам-участникам турнира 2022 года.