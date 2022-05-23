Армия Российские гаубицы «Гиацинт-С» уничтожили украинские орудия М777 производства США В Минобороны России отметили, что после каждого огневого налета, а также в случае обнаружения в воздухе беспилотников противника, самоходки немедленно меняют огневую позицию. © Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российские самоходные 152-мм гаубицы «Гиацинт-С» уничтожили подразделение украинских 155-мм буксируемых орудий М777 америанского производства. Об этом сообщает МО РФ. «В ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы батареей «Гиацинтов-С» уничтожено подразделение 155-мм буксируемых гаубиц М777 производства США», - говорится в сообщении. Расчеты российских «Гиацинтов» уничтожают опорные пункты противника, фортификационные сооружения, технику и живую силы. Кроме этого, они успешно ведут контрбатарейную борьбу. В Минобороны России отметили, что после каждого огневого налета, а также в случае обнаружения в воздухе беспилотников противника, самоходки немедленно меняют огневую позицию. Ранее сообщалось, что Украина обстреляла деревню в Херсонской области кассетными боеприпасами. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Барано В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика