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Украина обстреляла деревню в Херсонской области кассетными боеприпасами

Алиса Краузе
05:00 23.05.2022
Украинские националисты обстреляли деревню Белозерка Херсонской области кассетными боеприпасами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Накануне украинские националисты с направления Николаевской области произвели преступный обстрел населенного пункта Белозерка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Ураган». Всего по населенному пункту подразделениями ВСУ было выпущено восемь неуправляемых ракет.

Сразу после обстрела на место прибыли военнослужащие военной полиции и военные инженеры, которые провели разведку местности на предмет неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов. В результате обстрела пострадало более десяти домов мирных жителей.

Погибли два человека, включая четырнадцатилетнего ребенка. Около десяти человек получили ранения различной степени тяжести.

Как рассказал житель поселка Игорь, взрыв застал их с соседями внезапно. Люди залегли переждать атаку и вышли, когда вокруг стихло.

«Вышли - смотрим, а тут хвостовик от «Урагана» торчит. Кассетная, получается, прилетела. Высыпалась кассетная бомба по всей улице, и к нам прилетел только хвостовик. У соседа буквально в метре от нашего дома прямо сарай развалило... У нас дом, слава Богу, не пострадал. Нормально. Кусочек шифера отвалило и все», - отметил мужчина.

Игорь добавил, что ПВО срабатывает постоянно: по несколько раз в день прямо над Белозеркой сбивают ракеты. Жителям деревни хорошо слышно, как они летят и как падают в отдалении от жилых территорий.

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