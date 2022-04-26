СМИ: поставки газа из России в Польшу приостановлены

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Поставки газа из России в Польшу приостановлены в рамках Ямальского контракта. При этом официального подтверждения о приостановке поставок не было, уведомление об этом поступит в течение дня.

Об этом сообщил польский портал «Оnet» со ссылкой на неофициальные сведения в правительственных источниках. На данный момент, по данным портала, в министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб. В публикации также говорится о том, что российская сторона якобы не осведомила Польшу о причинах приостановки поставок.

Ранее в Госнефтекомпании Азербайджана сообщили, что страна не будет проводить взаиморасчеты с Россией за импортируемый газ в рублях. Сообщалось, что поставки газа из РФ в Азербайджан проводятся в рамках договора о сезонном обмене природным газом, подписанного между «Азерконтрактом» и «Газпромом».